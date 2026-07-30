Video Medya Alina'nın derdi de dermanı da Sado! Böğürtlen sürprizi az kalsın felaketle bitiyordu | Video
Alina'nın derdi de dermanı da Sado! Böğürtlen sürprizi az kalsın felaketle bitiyordu | Video

Alina'nın derdi de dermanı da Sado! Böğürtlen sürprizi az kalsın felaketle bitiyordu | Video

30 Temmuz 2026 12:03

atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Altı Üstü İstanbul, duygusal ve sıcak anlarıyla izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin sevilen karakterlerinden Sado ile Alina arasında yaşanan son olay, sosyal medyada da gündem oldu.

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İlk bölümden bu yana böğürtlene olan düşkünlüğüyle dikkat çeken Sado, bu kez Alina'ya kendi elleriyle böğürtlenli çay hazırladı. Ancak Sado'nun iyi niyetle yaptığı ikram, Alina için beklenmedik bir tehlikeye dönüştü. Böğürtlene alerjisi olan Alina, çayı içtikten kısa süre sonra fenalaşınca büyük panik yaşandı.

Yaşananların sorumlusu gibi görünen Sado, bu kez Alina'nın hayatını kurtaran kişi oldu. Alina'nın çantasından çıkardığı alerji iğnesini zaman kaybetmeden uygulayan Sado, yeniden nefes almasını sağladı. Böylece Alina'nın hem derdi hem de dermanı yine Sado oldu.

Dizinin izleyiciler tarafından çok yakıştırılan ikilisinin bu sahneleri sosyal medyada kısa sürede binlerce kez paylaşıldı. "Sado yine kurtardı", "Birbirlerine çok yakışıyorlar" ve "Artık bu ikiliyi mutlu görün" yorumlarıyla gündem olan sahne, izleyicilerden tam not aldı.

Sado ile Alina arasında giderek güçlenen bağın nasıl bir aşka dönüşeceği ise şimdiden merak konusu. Sevilen ikilinin önümüzdeki bölümlerde yaşayacağı gelişmeler izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor.

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