Kuruluş Osman 5. son bölüm tamamı izle! Kuruluş Osman 5.bölüm izle ATV tarafından yayınlandı

Televizyon ekranlarının en çok izlenen ve reyting zirvesinde yerini alan dizisi ile ilgili olarak Kuruluş Osman 5. Bölüm hakkında bilgiler. İddialı dizide bu hafta Edebalı'nın kızı Bala Hatun'u Yannis'in elinden kurtarmayı başarır ancak Bala Hatun zehirlenmiştir ve panzehiri ise Yannis'in elindedir. Dündar Bey'in oğlu Batur'u bıçakladığı için kafesli çadıra atılan Osman, kaçtıktan sonra ilk kez Dündar ile karşı karşıya gelecektir. Dündar Bey ve Osman'ın bu yüzleşmesi obada neler doğuracak?
KURULUŞ OSMAN 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Bizim şehitlerimizin ardından Fatiha okunur, sizi hiç kimse hatırlamayacak!"
Osman, Edebalı'nın kızı Bala Hatun'u Yannis'in elinden kurtarmayı başarır ancak Bala Hatun zehirlenmiştir ve panzehiri ise Yannis'in elindedir. Dündar Bey'in oğlu Batur'u bıçakladığı için kafesli çadıra atılan Osman, kaçtıktan sonra ilk kez Dündar ile karşı karşıya gelecektir. Dündar Bey ve Osman'ın bu yüzleşmesi obada neler doğuracak? Kızı kaçırılan Edebalı, onun iyileşmesi için ne yapacak? Osman, Yannis'in elindeki panzehiri alıp Bala'yı kurtarabilecek mi?
KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?
Kuruluş Osman dizisi çekimleri, İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Riva bölgesinde, 360 dönüm arazi üzerine kurulan platoda yapılıyor. Dizide 40 ana cast oyuncusu yer alıyor. Dizinin çekildiği platoda, titizlikle hazırlanan kaleler, hamamlar, camiler, klişeler ve hanlar yer alıyor.
Avrupa'nın en büyük platolarından kabul edilen yerde şuan 60 ayrı marangoz görev yapıyor. Ayrıca, yaklaşık 1500 kişinin görev aldığı dizi setinde bir de yapay göl yer alacak.
Teknik anlamda dönem dizilerinin hazırlanması ve çekilmesi çok zor bir iştir. Kuruluş Osman dizi ekibini her ne kadar zor bir görev beklese de Diriliş Ertuğrul dizisi ile bu görevin altından kolaylıkla kalkabilecekleri biliniyor.