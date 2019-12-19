Kuruluş Osman 5. bölüm tek parça izle

Osman ve Dündar Bey yüzleşiyor! Televizyon ekranlarının en çok izlenen ve reyting zirvesinde yerini alan dizisi ile ilgili olarak Kuruluş Osman 5. Bölüm izle şeklindeki sorgulamalar internet üzerinden devam ediyor. İddialı dizide bu hafta Edebalı'nın kızı Bala Hatun'u Yannis'in elinden kurtarmayı başarır ancak Bala Hatun zehirlenmiştir ve panzehiri ise Yannis'in elindedir. Dündar Bey'in oğlu Batur'u bıçakladığı için kafesli çadıra atılan Osman, kaçtıktan sonra ilk kez Dündar ile karşı karşıya gelecektir. Dündar Bey ve Osman'ın bu yüzleşmesi obada neler doğuracak? Binlerce kişinin başladığı günden bu yana takip ettiği ve büyük yankı uyandıran yapımını internet üzerinden izlemek isteyenler için Kuruluş Osman 5. Bölüm izle ekranını oluşturduk. İşte Kuruluş Osman 5. Bölüm full izle

Kuruluş Osman 5. Bölüm izle yeni bölüm izle

Osman, Edebalı'nın kızı Bala Hatun'u Yannis'in elinden kurtarmayı başarır ancak Bala Hatun zehirlenmiştir ve panzehiri ise Yannis'in elindedir. Dündar Bey'in oğlu Batur'u bıçakladığı için kafesli çadıra atılan Osman, kaçtıktan sonra ilk kez Dündar ile karşı karşıya gelecektir. Dündar Bey ve Osman'ın bu yüzleşmesi obada neler doğuracak? Kızı kaçırılan Edebalı, onun iyileşmesi için ne yapacak? Osman, Yannis'in elindeki panzehiri alıp Bala'yı kurtarabilecek mi?