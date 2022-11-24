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Giriş Tarihi: 24.11.2022 09:48 Son Güncelleme: 24.11.2022 09:48

LOL Leauge of Legends Sistem Gereksinimleri - LOL Kaç GB Ram İstiyor, Önerilen PC Donanım Özellikleri Nedir?

LOL Leauge of Legends Sistem Gereksinimleri - LOL Kaç GB Ram İstiyor, Önerilen PC Donanım Özellikleri Nedir?

2009 yılında piyasaya sürülen LOL - Leauge of Legends dünya çapında en fazla oynanan oyunlardan birisidir. LOL günümüzde de hâlâ çok oynanmaktadır. LOL oyunu indirmesi ve oynaması ücretsiz olan oyunlardandır. Ancak bu oyun için de sistem gereksinimleri vardır. Oyuncular tarafından en fazla araştırılan konu ise budur. Peki LOL - Leauge of Legends Gereksinimleri nelerdir? İşte tüm detaylar...

LOL - Leauge of Legends çıktığı ilk günden itibaren dünyanın pek çok ülkesinde popüler olmayı başarmıştır. LOL çok kısa bir süre içerisinde oyunların zirvesine ulaşmıştır. Oldukça fazla oynanan bu oyun adını çok duyurduğundan bu oyunu oynamak isteyen kişi sayısı da fazladır. LOL oynamak isteyen kişilerin bilmesi gerekenlerden birisi de LOL - Leauge of Legends sistem gereksinimleridir. İşte LOL sistem gereksinimleri ile ilgili tüm bilgiler...

LOL - Leauge of Legends Gereksinimleri

LOL ülkemizde ve dünyada en fazla oynanmış oyunlardan birisidir. Günümüzde de zirvelerde olan LOL - Leauge of Legends oyunu yeni birçok oyuncuya sahiptir. Yeni oyuncuların oyunu daha güzel oynayabilmesi için sistem gereksinimlerine uygun bilgisayar edinmeleri gereklidir. Sistem gereksinimlerinin oyuna uygun olması oyun oynarken yaşanacak olan sıkıntıların önüne geçer.

LOL - Leauge of Legends Sistem Gereksinimleri

Bilgisayar oyunu oynayan kişilerin yaşadığı en büyük sorun FPS sorunudur. Bu sorunlar ise donanım ya da sistem gereksinimleri eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bu yüzden sistem gereksinimlerine göre oyunları indirmek ya da ona göre bilgisayar edinmek gereklidir. LOL - Leauge of Legends sistem gereksinimleri arasından minimum ve önerilen gereksinimler ise alt tarafta bahsedilmiştir.

LOL - Leauge of Legends PC Donanım Özellikleri

LOL oyuncuları için PC çok önemlidir. Çünkü LOL - Leauge of Legends oyunun tadı en güzel PC de çıkar. PC Donanım özellikleri de oyun için önemlidir. Donanım özellikleri oyuna uymadığı sürece oyuncular LOL oynayamazlar. LOL oynamak için önerilen sistem gereksinimleri ise şunlardır:

  • İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
  • İşlemci: 3 GHz çift çekirdekli işlemci (SSE2 Yönerge Kümesi ya da daha üst sürüm desteklemeli)
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: Nvidia GeForce 8800 veya AMD Radeon HD 5670
  • Depolama: 16 GB kullanılabilir alan
  • DirectX: DirectX v9.0c
  • Ekran Çözünürlüğü: 1900x1200'e kadar

LOL - Leauge of Legends Minimum Sistem Gereksinimleri

LOL - Leauge of Legends oynamaya başlayacak kişilerin araştırdıkları konulardan olan sistem gereksinimleri arasında minimum olan gereksinimler aşağıda bahsedildiği gibidir:

  • İşletme Sistemi: Windows 7, Windows 8, Windows 10
  • İşlemci: 2 GHz İşlemci (SSE2 yönerge kümesi ya da daha üstünü desteklemeli)
  • Bellek: 2 GB RAM
  • Ekran Kartı: Shader 2.0b Sürümü Uyumu
  • DirectX: DirectX v9.0c veya daha üst sürüm desteği
  • Ekran Çözünürlüğü: 1920x1200'e kadar
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LOL Leauge of Legends Sistem Gereksinimleri - LOL Kaç GB Ram İstiyor, Önerilen PC Donanım Özellikleri Nedir?
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