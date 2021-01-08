Akıncı aksiyon sahneleriyle izleyiciden tam not aldı! İşte Akıncı’nın 3.bölüm fragmanı

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Akıncı dizisi ilk bölümüyle Cuma akşamı ekran yolculuğuna başladı. Yayınlanan ilk bölümüyle 7'den 70'e her yaş grubundan hayranları oluşan Akıncı, ekranlara hızlı bir giriş yaptı. Atv ekranlarında yayınlanan Akıncı, hikaye kurgusu, karakterleri, İstanbul görüntüleri ve aksiyon sahneleriyle izleyiciden tam not aldı.

TÜRKİYE TRENDING TOPICS LİSTESİNDE, 1. SIRAYA KADAR YÜKSELDİ

sürükleyici senaryosu, heyecan dolu sahneleri ve görsel bir şölen sunan görüntüleriyle 2. bölümde de izleyiciden tam not aldı. Milyonları ekran başında buluşturan Akıncı, sosyal medyada da günün en çok konuşulanları arasında yer aldı. Akıncı'nın 2. Bölüm etiketi #Akıncı Twitter Türkiye Trending Topics listesinde, 1. sıraya kadar yükseldi.

İŞTE AKINCI'NIN 2.BÖLÜMÜNDEN ÇARPICI SAHNELER:

Yayınlandığı ilk bölümüyle büyük heyecan yaratan ATV'nin yeni dizisi AKINCI bu akşam yayınlanan 2. bölümüyle de dizi severlerin büyük beğenisini kazandı. Aksiyon sahneleriyle dikkatleri çeken dizinin bu bölümünde Akıncı vapurdaki rehineleri kurtarıyor.

Akıncı 2. Bölüm: "Vapurda çatışanlar kimler ya da kim? Siz de benimle aynı şeyi mi düşünüyorsunuz?"...| Video

İşte nefes kesen kurtarma operasyonuna ait o anlar...

İzleyicileri ikinci bölümüyle ekranları başına kitleyen dizi Akıncı'da aksiyon dolu anlar yaşandı. Akıncı, gemide rehine olan yolcuları kurtardı. Aksiyon dolu sahneler ise izleyenleri ekran başına kitledi.

Akıncı 2. Bölüm: Akıncı rehineleri kurtarıyor | Video

Akıncı, Elektrik- Elektronik ve Tarih Bölümü'nden mezun olunca diplomasını şehit olan babasına getirdi. Akıncı eski günleri anarak babasına onu çok özlediğini söyledi. O anları izleyenler ise gözyaşlarını tutamadı.

İZLEYENLERİ AĞLATTI

Akıncı, mezun olduğu okulun diplomasını babasına getirdi. Akıncı burada babasıyla duygusal konuşmalar gerçekleştirdi. Akıncı, "Baba artık rüyalarıma bile girmiyorsun. Özlemedin mi beni?" diye sordu ve izleyenleri ağlattı.

Akıncı 2. bölüm... Babasının Akıncı'ya bıraktığı miras... | Video

2.BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Köksal ve adamları Cevdet'in emriyle Şehir Hatları vapurunu işgal edip, içindeki yolcuları rehin alırlar. Akıncı olay yerine giderken kendisi için kurulan tuzaktan habersizdir. Cevdet, Akıncı'yı öldürerek Lukas'a karşı elini güçlendirmek ister.

"BİZ HİLALİN SAVAŞÇILARIYIZ..."

Eve gelen Akıncı ailesini sofrada görür. Duygusallaşan Akıncı odasına girdiğinde babasıyla olan günlerini hatırlar. Babasının kendisine , ' O Hilal orada oldukça, umudumu ve inancımı asla kaybetmemem gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz Hilal'in savaşçılarıyız." sözlerini hatırladı.

Akıncı 2. Bölüm: "Biz hilalin savaşçılarıyız...." | Video

ZÜMRÜDÜANKA HİKAYESİ

Akıncı'nın ikinci bölümüne Zümrüdüanka'nın hikayesi damga vurdu. Zümrüdüanka'nın hikayesi şöyle başladı: 'Neyi arıyorsan O'sun sen! Bir gün gökyüzündeki binlerce kuş, 'herkesin Padişah'ı var bizim niye yok?' diye yakınıp dururken yanlarına gelen Hütüt onlara, 'Aslında sizin bir Padişah'ınız var. Ama haberiniz yok. O bize bizden daha yakın. Onun adı Simult'tur. Gelin onu arayalım. Böylece kuşlar zorlu bir yolculuğa çıkarlar…

Akıncı 2. Bölüm: Zümrüdüanka'nın hikayesi...| Video

3.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

ATV'de yayınlanan Akıncı dizisi Türkiye gündemine otururken 3. bölümün fragmanı da yayınlandı. İlk bölümünden itibaren Türkiye'yi sallayan Akıncı'nın yeni bölümünün fragmanı ATV tarafından izleyicilerin beğenisine sunuldu. Akıncı dizisinin 3. bölüm fragmanındaki "Peki babanın intikamı..." sözleri izleyicileri meraklandırdı... Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı ve çok sayıda ünlü oyuncunun yer aldığı dizide Akıncı şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesini ekrana taşıyor..

"Peki babanın intikamı..." Akıncı yeni bölümüyle 15 Ocak Cuma 20.00'de atv'de | Video

FATİH HOCA'DAN HAYAT DERSİ

Fatih Hoca öğrencilerine Barbaros Hayrettin Paşa'nın Haçlı Donanmasını yenerek Denizcilik tarihinin en büyük zaferini anlattı. Hoca bu hikayeyi anlatırken aynı zamanda öğrencilerine hayat dersi de verdi.

Akıncı 2. Bölüm: Fatih Hoca'dan hayat dersi...| Video

NERGİS VE CÜNEYT NEREDEN TANIŞIYOR?

Olay sonrası Nergis gözaltına alınır. Polis memuru Cüneyt ile Nergisi önceden tanıştığı ortaya çıkar. Polis muhabirliği yaptığı dönemden tanışan ikili artık sorgu odasındadır…

Akıncı 2. Bölüm: Nergis ve Cüneyt nereden tanışıyor? | Video

AKINCI VE LUCAS KARŞI KARŞIYA

Akıncı yine düşmanlarla mücadele eder. Savaşın tam ortasında kalmıştır. Tüm düşmanları alt eden Akıncı Lukas'la karşılaşır. Lukas'ı da alt eden Akıncı operasyonu izleyenlere bir sürpriz hazırlamıştır.

Akıncı 2. Bölüm: Akıncı ve Lucas karşı karşıya. | Video

KEMAL KOMİSER'İ ŞAŞIRTAN MERMİ ÇEKİRDEĞİ…

Komiser saldırıda kullanılan mermileri inceledi. Akıncı'ya saldırıda kullanılan çekirdek komiseri oldukça şaşırtmıştır.

Akıncı 2. Bölüm: Kemal Komiser'i şaşırtan mermi çekirdeği… | Video

AKINCI OYUNCULARI KİMLER?

Şükrü Özyıldız (Akıncı), Büşra Develi (Nergis Emiroğlu), Yıldıray Şahinler (Cevdet Emiroğlu), Tolga Tekin (Orhan), Erkan Bektaş (Kemal), Sermet Yeşil (Köksal), Didem İnselel (Aylin Emiroğlu), Yılmaz Bayraktar (Cüneyt), Müge Boz (Beste), Serhan Onat (Yağız Emiroğlu), Ayça Erturan (Filiz), Berrin Arısoy (Meryem Aktolga), Berrak Kuş (Hacer), Atakan Hoşgören (Murat Aktolga), Savaş Alp Başar (Taner), Ercü Turan (Lukas), Selin Çuhadaroğlu (Beyza Aktolga), Deren Talu (Didem Emiroğlu), Jasmine Simin Berkiş (Yağmur), Öykü Su Okur (Duygu), Bilgi Aydoğmuş (Yeliz), Arda Yeşillikçi (Emre), Efe Sorarlı (Ozan), Can Kulan (Yücel), Kaan Alakent (Efe), Serena Yapaöz (Özlem), Duygu Kum (Pervin), Burç Kümbetlioğlu (Tahsin)