Video Medya Akıncı 2. bölüm... Babasının Akıncı'ya bıraktığı miras... | Video

Akıncı 2. bölüm... Babasının Akıncı'ya bıraktığı miras... | Video

Akıncı 2. bölüm... Babasının Akıncı'ya bıraktığı miras... | Video
08.01.2021 | 20:41

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Akıncı, Elektrik- Elektronik ve Tarih Bölümü'nden mezun olunca diplomasını şehit olan babasına getirdi. Akıncı eski günleri anarak babasına onu çok özlediğini söyledi. O anları izleyenler ise gözyaşlarını tutamadı.

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