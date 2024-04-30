Aslı Enver'den kucağından inmeyen minik kızıyla esprili paylaşım: Mutlak son!

Ünlü oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız evlendi. Nikâhtan sonra Aslı Enver'in iki aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdilerde ailesiyle vakit geçiren ünlü oyuncu, sosyal medyadan paylaşımlarıyla takipçilerinin beğenisini kazanıyor. Minik kızı Elay'la bugün bir paylaşım yapan Aslı Enver, paylaşımıyla herkesi güldürdü. Pusete bir türlü alışamayan kızıyla esprili bir paylaşım yapan Enver'e beğeni yağdı. İşte Aslı Enver'in o paylaşımı!