Video Magazin Hastaneden taburcu olan İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: "Allah bitti demeden bitmez!" | Video
Hastaneden taburcu olan İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı:

Hastaneden taburcu olan İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: "Allah bitti demeden bitmez!" | Video

15.07.2024 | 15:04

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda önceki gün konser veren İbrahim Tatlıses, ciddi bir ameliyat geçireceğini açıklayarak, "Kalp kapakçığım değişecek. Hakkınızı helal edin, dualarınızı eksik etmeyin" demişti. Operasyon geçiren Tatlıses, yoğun bakımdan çıkıp, normal odaya alınmıştı. Sanatçıyı hastanede ailesinin yanı sıra dostları da yalnız bırakmamıştı. Son olarak 72 yaşındaki Tatlıses hastaneden taburcu oldu. Gözyaşlarını tutamayan Tatlıses, "Allah bitti demeden bitmez" dedi.

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