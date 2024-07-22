Serenay Sarıkaya ve Mert Demir evleniyor mu? Şarkıcı Mert Demir’in annesi açıkladı

Yer aldığı birçok projede başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken 32 yaşındaki ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, son dönemlerde Mert Demir ile yaşadığı aşkla gündemde! Serenay Sarıkaya, Mert Demir ilişkisi doludizgin devam ederken bugün flaş bir gelişme yaşandı. Şarkıcı Mert Demir'in annesi oğlunun konseri öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlandırdı. Ünlü şarkıcının annesi Gülgün Demir'in açıklamaları magazin gündemine düştü. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir evleniyor mu? İşte o sorunun cevabı!