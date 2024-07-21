Elçin Sangu’dan kuzeninin düğününde "Lezginka" dansı | Video

Güzel oyuncu Elçin Sangu bu kez dansıyla gündem oldu. Geçen yıllarda Çerkes kökenli olduğunu açıklayan ünlü güzel, kuzeninin düğününde "Lezginka" performansı sergiledi. İşte hayranlarından binlerce beğeni alan o anlar...