Elçin Sangu’dan kuzeninin düğününde "Lezginka" dansı | Video
Güzel oyuncu Elçin Sangu bu kez dansıyla gündem oldu. Geçen yıllarda Çerkes kökenli olduğunu açıklayan ünlü güzel, kuzeninin düğününde "Lezginka" performansı sergiledi. İşte hayranlarından binlerce beğeni alan o anlar...
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