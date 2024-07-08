Mert Ramazan Demir’den kendiyle ilgili samimi açıklamalar: Umursamaz biriyim!

'Yalı Çapkını' dizisinde başrol oynayan iki ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkileriyle sık sık gündeme geliyor. Bu diziyle ününe ün katan Mert Ramazan Demir, bir reklam filminin çekimleri öncesinde röportaj yaparak samimi itiraflarda bulundu. Ünlü oyuncu ‘umursamaz biri’ olduğunu belirtti. İşte Mert Ramazan Demir’in o açıklamalarının satırbaşları!