Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz ile Bali tatilinde! Güzelliğiyle büyüledi... | Video
Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz ile tatil için Bali'ye gitti. Sosyal medyayı aktif kullanan Yasmin Erbil burada çekilen karelerini Instagram'da yayınlamayı ihmal etmedi.
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