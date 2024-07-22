Akın Akınözü annesi Özlem Akınözü’nün cenazesinde gözyaşlarına boğuldu!
'Hercai' dizisindeki başarılı performansıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Akın Akınözü, geçtiğimiz günlerde annesi Özlem Akınözü'yü kaybetti. Annesi Özlem Akınözü'nün vefatıyla sarsılan Akın Akınözü, bugün annesine son kez veda etti. Ünlü oyuncu cenaze töreni sırasında gözyaşlarına boğuldu. İşte Akın Akınözü'nün duygu dolu anları!
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