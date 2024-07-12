Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı balayına gitti! İşte Melisa Aslı Pamuk’un o paylaşımı!

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, kariyerini bir dönem Fransa'da sürdüren futbolcu Yusuf Yazıcı ile bir süredir birliktelik yaşıyor. Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, resmi hesabından soyadını değiştirerek Yusuf Yazıcı'yla evlendiklerini açıklamış oldu. Ünlü çift, dün sosyal medyada paylaşım yaparak düğünden ilk kareleri yayınladı. Bugün ise balayından ilk kare geldi. İşte Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın balayından gelen ilk kare!