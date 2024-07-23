Video Magazin Çağla Şıkel'in Bali tatilinden paylaşımı hayran bıraktı! Mor elbisesiyle büyüledi... | Video
Çağla Şıkel'in Bali tatilinden paylaşımı hayran bıraktı! Mor elbisesiyle büyüledi... | Video

Çağla Şıkel'in Bali tatilinden paylaşımı hayran bıraktı! Mor elbisesiyle büyüledi... | Video

23.07.2024 | 10:51

Çağla Şıkel'in Bali tatili paylaşımları ilgi odağı oluyor. Tatil sezonunu bu yazda ailesi ve çocuklarıyla açan Çağla Şıkel, bu defa yalnız Bali tatiline çıktı... Çağla Şıkel, Bali tecrübesinin her anını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Deneyimli manken Çağla Şıkel'in son paylaşımı yine hayran bıraktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çağla Şıkel’in Bali tatilinden paylaşımı hayran bıraktı! Mor elbisesiyle büyüledi... | Video 00:55
Çağla Şıkel'in Bali tatilinden paylaşımı hayran bıraktı! Mor elbisesiyle büyüledi... | Video 23.07.2024 | 10:51
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir evleniyor mu? Şarkıcı Mert Demir’in annesi açıkladı 00:31
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir evleniyor mu? Şarkıcı Mert Demir’in annesi açıkladı 22.07.2024 | 20:59
Akın Akınözü annesi Özlem Akınözü’nün cenazesinde gözyaşlarına boğuldu! 01:11
Akın Akınözü annesi Özlem Akınözü’nün cenazesinde gözyaşlarına boğuldu! 22.07.2024 | 19:31
Barış Arduç kızıyla sahilde keyif yaptı! Barış Arduç’la minik kızı Jan Asya’nın kalpleri ısıtan o anları! 00:03
Barış Arduç kızıyla sahilde keyif yaptı! Barış Arduç’la minik kızı Jan Asya’nın kalpleri ısıtan o anları! 21.07.2024 | 19:27
Elçin Sangu’dan kuzeninin düğününde Lezginka dansı | Video 01:47
Elçin Sangu’dan kuzeninin düğününde "Lezginka" dansı | Video 21.07.2024 | 11:06
Ceylan lüks villasının havuzundan paylaştı! | Video 00:15
Ceylan lüks villasının havuzundan paylaştı! | Video 20.07.2024 | 10:36
Çağla Şıkel Bali tatilinde dev salıncağa bindi! | Video 00:54
Çağla Şıkel Bali tatilinde dev salıncağa bindi! | Video 20.07.2024 | 10:35
Gamze Türkmen’le nişanlanan Kadir Ezildi’nin milyonluk çeyiz paylaşımı 00:45
Gamze Türkmen’le nişanlanan Kadir Ezildi’nin milyonluk çeyiz paylaşımı 18.07.2024 | 20:33
Fenomen sunucu Kadir Ezildi bugün nişanlandı! İşte Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen’in nişanından ilk kareler! 03:41
Fenomen sunucu Kadir Ezildi bugün nişanlandı! İşte Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen’in nişanından ilk kareler! 17.07.2024 | 23:38
Hastaneden taburcu olan İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: Allah bitti demeden bitmez! | Video 00:26
Hastaneden taburcu olan İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: "Allah bitti demeden bitmez!" | Video 15.07.2024 | 15:04
Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı balayına gitti! İşte Melisa Aslı Pamuk’un o paylaşımı! 00:08
Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı balayına gitti! İşte Melisa Aslı Pamuk’un o paylaşımı! 12.07.2024 | 22:10
Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ve sevgilisi İlayda Alişan’dan evlilik açıklaması! Ünlü çift evleniyor mu? 00:12
Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ve sevgilisi İlayda Alişan’dan evlilik açıklaması! Ünlü çift evleniyor mu? 10.07.2024 | 21:53
Camide çıplak poz veren Eda Taşpınar, İtalya’da ortaya çıktı | Video 04:04
Camide çıplak poz veren Eda Taşpınar, İtalya'da ortaya çıktı | Video 09.07.2024 | 14:53
Mert Ramazan Demir’den kendiyle ilgili samimi açıklamalar: Umursamaz biriyim! 00:40
Mert Ramazan Demir’den kendiyle ilgili samimi açıklamalar: Umursamaz biriyim! 08.07.2024 | 19:12
Aslı Enver’in kızı Elay 1 yaşında! Minik Elay doğum gününde sevimliliğiyle Maşallah dedirtti | Video 00:14
Aslı Enver'in kızı Elay 1 yaşında! Minik Elay doğum gününde sevimliliğiyle "Maşallah" dedirtti | Video 07.07.2024 | 13:29
Van’da Cem Adrian’a çirkin saldırı | Video 00:54
Van’da Cem Adrian’a çirkin saldırı | Video 07.07.2024 | 10:26
Bodrum’da Kylie Minogue’u dinleyen Gökçe Bahadır’ın paylaşımı ilgi gördü! 01:00
Bodrum’da Kylie Minogue’u dinleyen Gökçe Bahadır’ın paylaşımı ilgi gördü! 07.07.2024 | 00:43
17 yıl önce hayata veda eden Barış Akarsu’nun yıllar sonra son videosu ortaya çıktı 00:35
17 yıl önce hayata veda eden Barış Akarsu’nun yıllar sonra son videosu ortaya çıktı 04.07.2024 | 14:31
Kobra Murat, torununun doğum gününde para saçtı! O anlar çok konuşuldu | Video 01:37
Kobra Murat, torununun doğum gününde para saçtı! O anlar çok konuşuldu | Video 04.07.2024 | 12:24
Hayat Bilgisi’nin Pikaçu’su Kerem Kupacı evlendi! İşte Kerem Kupacı’nın düğününden ilk kareler! 00:13
Hayat Bilgisi'nin Pikaçu'su Kerem Kupacı evlendi! İşte Kerem Kupacı’nın düğününden ilk kareler! 03.07.2024 | 21:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA