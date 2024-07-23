Çağla Şıkel'in Bali tatilinden paylaşımı hayran bıraktı! Mor elbisesiyle büyüledi... | Video

Çağla Şıkel'in Bali tatili paylaşımları ilgi odağı oluyor. Tatil sezonunu bu yazda ailesi ve çocuklarıyla açan Çağla Şıkel, bu defa yalnız Bali tatiline çıktı... Çağla Şıkel, Bali tecrübesinin her anını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Deneyimli manken Çağla Şıkel'in son paylaşımı yine hayran bıraktı.