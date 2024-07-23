Kadir Ezildi hastaneye kaldırıldı! Kadir Ezildi narkozun etkisiyle sayıkladı: Özledim!

Renkli kişiliği ve temizlik tutkusu ile kısa sürede adını tüm Türkiye'ye duyuran fenomen sunucu Kadir Ezildi, geçtiğimiz günlerde nişanlandı. Ünlü sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi, bu mutlu anlarını paylaştı. Ezildi, bugün apar topar ameliyata alındı. Bel fıtığı nedeniyle operasyon geçiren fenomen narkoz sonrası nişanlısını sayıkladı. İşte Kadir Ezildi’nin o anları!