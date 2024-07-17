Fenomen sunucu Kadir Ezildi bugün nişanlandı! İşte Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen’in nişanından ilk kareler!
Renkli kişiliği ve temizlik tutkusu ile kısa sürede adını tüm Türkiye'ye duyuran fenomen sunucu Kadir Ezildi'den müjdeli haber geldi. Temizlik hastası isim nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Ünlü sosyal medya fenomeni, bugün aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı. Kadir Ezildi sosyal medya hesabından bu mutlu anlarını paylaştı. İşte Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen’in nişanından ilk kareler!
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