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Camide çıplak poz veren Eda Taşpınar, İtalya'da ortaya çıktı | Video

Camide çıplak poz veren Eda Taşpınar, İtalya'da ortaya çıktı | Video

09.07.2024 | 14:53

Skandal hareketleri ve fotoğrafları ile adından sık sık söz ettiren sosyetik güzel Eda Taşpınar, dünyanın gözde tatil beldelerini sırayla ziyaret etmeye devam ediyor. Gündemden düşmemeyi çok seven ve bunun için toplumun hassas noktalarına bile dokunmaktan çekinmeyen Taşpınar, son olarak Sultanahmet'te bulunan Four Seasons Otelinin bahçesindeki camide verdiği müstehcen pozla gündeme gelmişti. Eda Taşpınar İtalya’da ünlü bir köy olan Riomaggiore’de ortaya çıktı. Hassas çevreler tarafından camide çıplak poz verdiği için sürekli eleştirilen Taşpınar Riomaggiore’de de verdiği müstehcen pozları takipçileri ile paylaşmaktan geri durmadı.

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Four Seasons Oteli bahçesinde bulunan Hayyatin-i Hassa Camii içerisinde çektiği müstehcen pozla tüm kesimlerin tepkisini çeken ve hakkında soruşturma da başlatılan Eda Taşpınar savcılığa giderek ifade vermiş ve uzun süre bu olay gündemden düşmemişti. Tüm eleştirilere aldırış etmeyen Taşpınar dünyayı gezmeye devam ediyor. Eda Taşpınar son olarak İtalya'nın ünlü bir köyü olan Riomaggiore'de ortaya çıktı. Olumsuz da olsa gündeme gelmeyi çok seven Taşpınar bu köyde de verdiği müstehcen pozları takipçileri ile paylaşmaktan geri durmadı.

Geçtiğimiz yıl Four Seasons Oteli bahçesinde bulunan camide müstehcen poz vererek takipçileri ile paylaşan Eda Taşpınar sosyal medya paylaşımları ile gündemden düşmemeye devam ediyor. Tarihi Sultanahmet Cezaevi iken tartışmalı bir şekilde otele dönüştürülen ve tarihi katlettiği gerekçesiyle birçok davaya muhatap olan Sultanahmet Four Seasons Oteli'nin içerisinde bulunan Hayyatin-i Hassa Camii'nde çekilen müstehcen bir fotoğraf gündeme "bomba" gibi düşmüştü. Taşpınar eleştirilere kulak asmadan dünyayı gezmeye devam ediyor. Taşpınar, İtalya'da ünlü bir köy olan Riomaggiore'de ortaya çıktı. Müstehcen fotoğraflarını takipçileri ile paylaşan Taşpınar, bazı takipçilerinin "cami'de çıplak poz vererek eleştirilerin odağı olduğu halde, aldırış etmeden dünyayı gezmeye devam ediyor" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

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