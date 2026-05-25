"Diriliş Ateşi" Kurban Bayramı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak! Aksiyon kareografisi ve canlı performanslar....

25 Mayıs 2026 | 18:34

"Kuruluş Osman" ve "Diriliş Ertuğrul" gibi yapımların çekimlerinin gerçekleştiği Beykoz Riva'daki Bozdağ Film Platoları, Kurban Bayramı boyunca özel etkinliklere sahne olacak. Genel Sanat Yönetmeni Rahim Muradov, "Dertle dertlenmek bizim için çok önemli. Bizim derdimizi, kimliğimizi yeniden bilip anlayarak dünyaya yayılmasını sağlamak da önemli. Seyircimize en büyük vaadimiz, kim ve ne olduğumuzu, nereden gelip nereye gittiğimizi hatırlatmaktır" dedi.