Aslı Enver'in kızı Elay 1 yaşında! Minik Elay doğum gününde sevimliliğiyle "Maşallah" dedirtti | Video

Aslı Enver ve Berkin Gökbudak bundan tam 1 yıl önce mutlu evliliklerini kızları Elay ile taçlandırdı. Sosyal medyayı sık kullanan Aslı Enver'den son olarak minik kızı Elay'ın 1. yaş günü partisinden paylaşımlarıyla beğeni topladı.