17 yıl önce hayata veda eden Barış Akarsu’nun yıllar sonra son videosu ortaya çıktı

Bir dönem Türk rock müziğine damgasını vurmuş isimlerden Barış Akarsu, genç yaşta hayatını kaybederek sevenlerine veda etmişti. Barış Akarsu, ömrü kısa sürse de arkasında hiçbir zaman bitmeyecek bir sevgi bıraktı. Aradan 17 yıl geçti ama hala onu büyük bir özlemle anıyoruz... Barış Akarsu ile sevgilisi Zeynep'in son tatil görüntüleri yıllar sonra ortaya çıktı. Barış Akarsu'nun kadrajından çekilen video sosyal medyada gündem oldu.