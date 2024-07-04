17 yıl önce hayata veda eden Barış Akarsu’nun yıllar sonra son videosu ortaya çıktı
Bir dönem Türk rock müziğine damgasını vurmuş isimlerden Barış Akarsu, genç yaşta hayatını kaybederek sevenlerine veda etmişti. Barış Akarsu, ömrü kısa sürse de arkasında hiçbir zaman bitmeyecek bir sevgi bıraktı. Aradan 17 yıl geçti ama hala onu büyük bir özlemle anıyoruz... Barış Akarsu ile sevgilisi Zeynep'in son tatil görüntüleri yıllar sonra ortaya çıktı. Barış Akarsu'nun kadrajından çekilen video sosyal medyada gündem oldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:35
01:37
00:13
00:05
Sinem Kobal son paylaşımıyla büyüledi: "Kırmızılım sana yandı canım" | Video 03.07.2024 | 09:54
00:14
01:22
Seda Sayan’dan eşi Çağlar Ökten’in oğluna ödül! İşte Seda Sayan’ın o anları! 02.07.2024 | 21:32
00:16
00:25
00:27
00:21
Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ve sevgilisi İlayda Alişan evleniyor mu? 27.06.2024 | 22:44
02:00
Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ve modacı sevgilisi Çeşme’de evlendi! 27.06.2024 | 20:45
00:23
00:34
00:57
00:27
Kıvanç Tatlıtuğ'un sörf şovu bu sene de devam etti | Video 25.06.2024 | 09:45
00:22
54:02
00:39
00:19
Hülya Avşar kilosuyla ilgili yapılan yorumlara yanıt! Hülya Avşar: Ters açı! 24.06.2024 | 21:49
00:20
Nurgül Yeşilçay dans ettiği anları paylaştı | Video 24.06.2024 | 10:15