Barış Arduç kızıyla sahilde keyif yaptı! Barış Arduç’la minik kızı Jan Asya’nın kalpleri ısıtan o anları!
İki ünlü oyuncu Barış Arduç ve Gupse Özay’ın ‘Deliha’ setinde başlayan aşkları 6 yıl sonra nikah masasında son buldu. Mutlu evlilikleri olan Barış Arduç ve Gupse Özay, 2022 yılında kızları Jan Asya’yı kucaklarına aldı. Günden güne büyüyen minik Jan Asya, annesi ve babasıyla birlikte şimdilerde tatilin tadını çıkartıyor. Bugün babasının kucağında görüntülenen Jan Asya’nın babasına cilveler yaptığı anları kameralara yansıdı. İşte Barış Arduç’la minik kızı Jan Asya’nın kalpleri ısıtan o anları!
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