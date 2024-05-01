İzmit sahilinde genç kızlar arasında kavga: Saçından tutup yerde sürükledi!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde akşam saatlerinde iki kız grubu arasında tartışma çıktı. Olay büyüyerek şiddetli bir kavgaya dönüştü. Tartışmanın nedeni henüz bilinmiyor, ancak kavga esnasında genç kızlardan biri tekme tokat dövülerek yerlerde sürüklendi. İşte, O anlar...