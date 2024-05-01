İzmit sahilinde genç kızlar arasında kavga: Saçından tutup yerde sürükledi!
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde akşam saatlerinde iki kız grubu arasında tartışma çıktı. Olay büyüyerek şiddetli bir kavgaya dönüştü. Tartışmanın nedeni henüz bilinmiyor, ancak kavga esnasında genç kızlardan biri tekme tokat dövülerek yerlerde sürüklendi. İşte, O anlar...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:29
İzmit sahilinde genç kızlar arasında kavga: Saçından tutup yerde sürükledi! 01.05.2024 | 00:30
00:27
01:23
Malatya'da 4 araç birbirine girdi: 1 yaralı | Video 30.04.2024 | 16:11
00:37
01:10
02:36
Dakikalarca bekledi, son adımında yüz üstü yere düştü | Video 30.04.2024 | 13:52
00:47
04:59
Seçil Erzan’ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi | Video 30.04.2024 | 13:25
01:05
Antalya’da ‘Tatarlar’ suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı | Video 30.04.2024 | 12:49
00:49
Saklandığı yer herkesi şaşırttı! Aranan şahıs duvarın içinden çıktı | Video 30.04.2024 | 12:34
01:49
03:23
00:33
Sinop'ta 250 bin 800 adet makaron ele geçirildi | Video 30.04.2024 | 12:43
01:06
Kocaeli'de "U" dönüşü kazası: 5 yaralı | Video 30.04.2024 | 12:39
01:23
05:39
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 30 Nisan 2024 Salı atv izle! 30.04.2024 | 11:39
00:54
01:31
Fatih’te sokak ortasında tek yumrukla gasp kamerada | Video 30.04.2024 | 10:49
03:14
Edremit’te asayiş, huzur ve narkotik uygulaması: 8 şüpheli yakalandı | Video 30.04.2024 | 10:49