Gerçek bir dava adamı! Gazeteci Sadık Albayrak’ın hayatı bu akşam VAV TV'de | Video

Yaşantısı, mücadelesi ve eserleri ile hafızalara kazınan, gerçek bir dava adamı gazeteci Sadık Albayrak’ın hayatı, Yüzler ve İzler belgelisinde Çarşamba 21.00'de VAV TV'de.