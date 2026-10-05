Güneşin Doğduğu Yer 4.Bölüm Fragmanı

05 Ekim 2026 11:35

Güneşin Doğduğu Yer 8 Ekim Perşembe 20:00'da atv'de...

"Sadece bir gece!" Leyla, Ceyhun'un ahlaksız teklifini kabul edecek mi?