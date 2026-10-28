Video Güneşin Doğduğu Yer Güneşin Doğduğu Yer 7. Bölüm Fragmanı yayınlandı! 'Leyla'dan vazgeçmeyeceğim!' ‪| Video
Güneşin Doğduğu Yer 7. Bölüm Fragmanı yayınlandı!

Güneşin Doğduğu Yer 7. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Leyla'dan vazgeçmeyeceğim!" ‪| Video

28 Ekim 2026 12:00

atv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda ‘Ketche’ Hakan Kırvavaç’ın oturduğu dizisi Güneşin Doğduğu Yer, yarın akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek.

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