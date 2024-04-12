Yüzler ve İzler | Gazeteci-Yazar Sadık Albayrak 1. Bölüm | Fikre ve aksiyona adanmış bir ömür

Türk kültür ve fikir dünyasına eşsiz katkılarda bulunan ve kaleme aldığı eserlerle milyonlarca insana yol gösteren düşünce ve aksiyon adamı Gazeteci-Yazar Sadık Albayrak’ın hayatı belgesel oldu. VAV TV’de yayınlanan belgeselde, ömrünü İslam’a ve insanlığa adayan Albayrak’ın hayatından kesitlere yer verildi. | VAV TV Yüzler ve İzler 11 Nisan 2024 |