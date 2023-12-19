GQ Türkiye MOTY 2023 Ödül Töreni'nde Yasemin Gebeş'ten teşekkür konuşması | Video

GQ Türkiye Men of the Year 2023 ödülleri muhteşem bir törenle sahiplerini buldu. Oyuncu Şükrü Özyıldız’ın sunuculuğunu yaptığı; GQ editörleri, yazarları, danışmanları ve okurları tarafından belirlenen müzik, spor, moda, sahne & gösteri, gastronomi, iş dünyası ve sanat dallarında üretimleri ve duruşlarıyla yaşama özgünlük katan isimler ödüllendirildi. Ece Sükan’ın kırmızı halı röportajlarını gerçekleştirdiği törende cemiyet, iş, sanat, spor, kültür ve sanat hayatından önemli isimler bir araya geldi. Törende bir teşekkür konuşması yapanTurkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü ve Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş "Bu akşam yeni kapılar açmaya cesaret göstermiş, yenilikçi vizyon sahibi kişilere teşekkür ediyor ve onları ödüllendiriyoruz. Ödül alanlar kadar ödül verenler de çok kıymetlilerimiz. Onlara da sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.