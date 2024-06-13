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Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yeni yarışma

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yeni yarışma "Alan" bu akşam ATV'de | Video

13.06.2024 | 11:14

Yeni nesil yarışma programı "Alan", Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ilk bölümüyle bu akşam 20.00'de atv'de başlıyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
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