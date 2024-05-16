Turkuvaz Medya'ya "En çok kadın istihdamı" ödülü | Video

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin "Mavi Elma" ödülleri sahiplerini buldu. Turkuvaz Medya, "Yılın En Çok Kadın İstihdamı Sağlayan Şirketi" ödülünün sahibi oldu.