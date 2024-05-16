Turkuvaz Medya'ya "En çok kadın istihdamı" ödülü | Video
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin "Mavi Elma" ödülleri sahiplerini buldu. Turkuvaz Medya, "Yılın En Çok Kadın İstihdamı Sağlayan Şirketi" ödülünün sahibi oldu.
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Turkuvaz Medya'ya "En çok kadın istihdamı" ödülü | Video 16.05.2024 | 10:50
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AİLE 26. Bölüm FULL İZLE | Show TV Aile son bölüm izle tek parça, kesintisiz 27.12.2023 | 08:29
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