Video Medya Turkuvaz Medya'ya "En çok kadın istihdamı" ödülü | Video
Turkuvaz Medya'ya

Turkuvaz Medya'ya "En çok kadın istihdamı" ödülü | Video

16.05.2024 | 10:50

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin "Mavi Elma" ödülleri sahiplerini buldu. Turkuvaz Medya, "Yılın En Çok Kadın İstihdamı Sağlayan Şirketi" ödülünün sahibi oldu.

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