Ailece milyonlar kazanabileceğiniz ilk ve tek yarışma! “Milyoner Aile” çok yakında ATV'de | Video

Bu yarışmada milyoner olmak çok kolay! Çünkü yapmamız gereken tek şey, cevabı zaten içinde olan video soruları ailece, en hızlı ve doğru şekilde yanıtlamak. Türkiye’nin her ilinden milyoner olmak isteyen aileler, hemen başvurun! 'Milyoner Aile' çok yakında atv’de!