Video Medya Ailece milyonlar kazanabileceğiniz ilk ve tek yarışma! “Milyoner Aile” çok yakında ATV'de | Video
Ailece milyonlar kazanabileceğiniz ilk ve tek yarışma! “Milyoner Aile” çok yakında ATV'de | Video

Ailece milyonlar kazanabileceğiniz ilk ve tek yarışma! “Milyoner Aile” çok yakında ATV'de | Video

26.06.2024 | 12:34

Bu yarışmada milyoner olmak çok kolay! Çünkü yapmamız gereken tek şey, cevabı zaten içinde olan video soruları ailece, en hızlı ve doğru şekilde yanıtlamak. Türkiye’nin her ilinden milyoner olmak isteyen aileler, hemen başvurun! 'Milyoner Aile' çok yakında atv’de!

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