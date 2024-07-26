Video Medya Yeni nesil yarışma programı "Alan", Oktay Kaynarca’nın sunumuyla Perşembe 20.00’de atv'de | Video
Yeni nesil yarışma programı

Yeni nesil yarışma programı "Alan", Oktay Kaynarca’nın sunumuyla Perşembe 20.00’de atv'de | Video

26.07.2024 | 14:40

Dünya televizyonlarından eşsiz bir yarışma, reytingleri alt üst eden bir oyun, zamana karşı bir bilgi mücadelesi… Ekranların en neşeli, en heyecanlı bilgi yarışması Alan'ın 25 Temmuz Perşembe akşamı yayınlanan 7. Bölümünde büyük ödülün sahibi belli oldu.

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