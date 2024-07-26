Yeni nesil yarışma programı "Alan", Oktay Kaynarca’nın sunumuyla Perşembe 20.00’de atv'de | Video
Dünya televizyonlarından eşsiz bir yarışma, reytingleri alt üst eden bir oyun, zamana karşı bir bilgi mücadelesi… Ekranların en neşeli, en heyecanlı bilgi yarışması Alan'ın 25 Temmuz Perşembe akşamı yayınlanan 7. Bölümünde büyük ödülün sahibi belli oldu.
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