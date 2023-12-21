Okan Bayülgen'in konuşması büyük alkış aldı: "Yaşasın çocuklar, yaşasın Filistin" | Video

Okan Bayülgen'in "Gazze İçin Ben de Oradayım" konserinde Filistin için söyledikleri sosyal medyada gündem oldu. Filistin'e destek çağrısı yapan Bayülgen "Dünya seyirci kalıyor. Sesimizi yükseltmek lazım. Paylaşmak lazım ve gündemden hiç düşürmemek lazım. Yaşasın hayat, yaşasın çocuklar, yaşasın Filistin" ifadelerini kullandı.