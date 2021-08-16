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Giriş Tarihi: 16.8.2021 11:08 Son Güncelleme: 29.9.2021 09:49

Sabahın Sultanı Seda Sayan’ın programı ne zaman ve saat kaçta başlayacak, hangi kanalda? Seda Sayan’ın programı neden yok, ertelendi mi?

Sabahın Sultanı Seda Sayan’ın programı ne zaman ve saat kaçta başlayacak, hangi kanalda? Seda Sayan’ın programı neden yok, ertelendi mi?

Bir süredir beklenen Seda Sayan’ın yeni başlayacak olan programı ile ilgili yeni açıklamalar geldi. Star Tv ekranlarında başlaması planlanan Sabahın Sultanı Seda Sayan’ın programının ilk bölümünün ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı. Bu açıklamanın ardından medya gündemini yakından takip eden vatandaşlar ise “Sabahın Sultanı Seda Sayan’ın programı ne zaman ve saat kaçta başlayacak, hangi kanalda? Seda Sayan’ın programı neden yok, ertelendi mi?” sorularına yanıt aramaya başladılar. Peki; Seda Sayan’ın programı neden yok? İşte o açıklama!

Hafta içi Star Tv ekranlarına gelmesi beklenen Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın programının ileri bir tarihe ertelendiği açıklaması geldi. Bu açıklama ile birlikte programın ilk bölümünü bekleyen izleyiciler "Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın programı ne zaman ve saat kaçta başlayacak, hangi kanalda? Seda Sayan'ın programı neden yok, ertelendi mi?" sorularına yanıt aramaya başladılar. Peki; Seda Sayan'ın programı neden yok? İşte yapılan o açıklama!

SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN NEDEN YOK?

Sabahın Sultanı Seda Sayan programının ilk bölümlerinin Karadeniz'de meydana gelen sel felaketi sebebiyle ilerleyen günlerde yayınlanacağı duyuruldu.

Yapılan açıklamada "Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketinden derin üzüntü duyuyoruz. Pazartesi 09.45'te yayınlamayı planladığımız 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programımızın ilk bölümünü ileri bir tarihe ertelediğimizi duyurmak isteriz.

Sel felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Sabahın Sultanı Seda Sayan’ın programı ne zaman ve saat kaçta başlayacak, hangi kanalda? Seda Sayan’ın programı neden yok, ertelendi mi?
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