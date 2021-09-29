Seda Sayan programındaki kadın doktorun dansı sosyal medyada olay oldu! İşte Op. Dr. Banu Küçüpolat'ın dans figürleri...
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Seda Sayan programında kalp cerrahı doktorun canlı yayındaki dans figürleri sosyal medyada olay oldu! İşte Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Banu Küçüpolat'ın Seda sayan programı canlı yayınındaki dans figürleri...