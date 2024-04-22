Telefonum Şarj Almıyor, Neden Olabilir? Telefon Neden Şarj Olmaz?

Telefonunuz şarj kablosunu taktığınız halde şarj almıyorsa eğer veya şarj alırken tutukluk yapıyorsa şarj soketinin içinde biriken toz, iplik, pamuk ya da benzer şeyler olabilir. Bu durumda yapılması gereken şey ise metal olmayan bir parça ile şarj soketinin içini yavaşça temizleyebilirsiniz. Sorunun tekniksel bir problem olması durumunda ise oldukça basit ve sıradan gözüken bu adımları deneyebilirsiniz…

Telefon şarj almıyorsa ne yapmalıyız?

Telefon şarj almıyor ve açılmıyor.

Telefon şarj olmuyor ısınıyor.

Yukarıdaki sorunları yaşıyorsanız eğer öncelikle bu çözümleri deneyebilirsiniz:

Telefonun kılıfını çıkarın.

Şarj kablonuzu kontrol edin.

Başka bir güç kaynağı deneyin.

Telefon bataryasını değiştirin.

Telefonunuzu bir süre kullanmayı bırakın.

Telefonun şarj girişini kontrol edin.

Telefon kılıfını çıkararak şarj etmeye çalışmak, ısınma veya priz sorunu yaşadığınızın göstergesi olabilir. Ayrıca, cihazınızın güç alıp almadığını ve diğer adımlarla şarj hızının düşürüldüğünü anlayabileceksiniz.

Telefonun kılıfını çıkarın: Tam oturmamış kablolar, akıllı telefonlarla şarj sorunlarında düşündüğünüzden çok daha büyük bir rol oynar. Şarj kablonuzun tam olarak oturmamasının en büyük nedenlerinden biri kullandığımız kılıflardır. Bu yüzden telefonunuzu kılıf takılı olarak şarj etmeye çalışıyorsanız, diğer aşamalara geçmeden önce kasayı çıkarın ve kablonun şarj bağlantı noktasına tam olarak oturduğundan emin olun.

Şarj kablonuzu kontrol edin: Telefon şarj almıyorsa, bunun en yaygın nedenlerden biri, şarj kablosunun hasar görmesidir. Çünkü kablolar sürekli eğilir ve bükülür. Kablolar, hareket halindeyken sabit tutulması en zor parçalardır. Bu nedenlerden dolayı, şarj kabloları diğer tüm bileşenlerden daha hızlı eskir ve bozulur.

Tabii ki, herkesin kabloyu açması ve kontrol etmesi mümkün değildir. Bu nedenle dışarıdan müdahale ederek deneyebileceğiniz çözümlere bakmanız gerekebilir. Mesela şarj kablosundaki girişlerin temiz olmasına dikkat edin. Evde farklı kablolar varsa, onlarla şansınızı deneyin. En kötü ihtimalle birinden ödünç alarak kablonuzun sorun olmadığından emin olun.

Başka bir güç kaynağı deneyin: Şarj bileşenlerini kontrol etmeye başlamadan önce, kullandığınız güç kaynağını değiştirmekte fayda var. Çünkü sorun aslında şarj kablonuzda veya şarj adaptörünüzde olmayabilir. Bu arada, başka bir güç kaynağıdeneyin demek kullandığınız prizi değiştirmek değildir. Tabii ki, önce farklı bir priz deneyin. Zaten denediyseniz, bir uzantı veya çoğaltıcı kullanıyorsanız bunları kaldırmayı deneyin. Sorununuz bu şekilde çözülmezse, telefonunuzu bilgisayardaki farklı USB bağlantı noktalarına takmayı deneyin. Aynı şekilde, telefonunuzu bir bilgisayardan şarj etmeye çalışıyorsanız, diğer adımlara geçmeden önce fişini takarak şarj etmeyi deneyin.

Soketten bilgisayara geçtiğinizde sorununuz çözülürse sorun ya adaptörünüzde ya da kullandığınız soketdedir. Farklı bir prize geçmesine rağmen sorun devam ederse, yeni bir şarj adaptörü edinmenin zamanı gelmiş olabilir.

Telefonun bataryasını değiştirin: Çoğu akıllı telefonda, eski telefonlar gibi bataryayı çıkarmak artık mümkün değildir. Telefonunuzda batarya var ve bataryanızda bir sorun olup olmadığını görmek için bataryanın sıvı sızdırıp sızmadığını kontrol edin. Böyle bir durumla karşılaşırsanız, telefonunuzda yaşadığınız şarj sorunu büyük olasılıkla pilinizden kaynaklanmaktadır. Bozuk pilinizi değiştirmek için acele etmeniz gerektiğini unutmayın. Bataryada meydana gelen sorunların ihmal edilmesi çok büyük tehlikelere neden olabilir.

Bir süreliğine telefonunuzu kullanmayı bırakın: Telefonunuzu şarj etmeye çalışırken oyun oynuyor veya başka bir şeyle meşgul oluyorsanız bir süre ara verin. Telefon boştayken telefonun şarj olup olmadığını kontrol edin. Android telefon kullanıyorsanız, tamamen kapatarak şarj etmeyi deneyebilirsiniz. Telefonunuz iphone ve iphone şarj almıyor ise, telefonunuzu uçak moduna alıp telefonun şarj olup olmadığını gözlemleyebilirsiniz.

Telefon şarj soketi nasıl temizlenir?

Telefonun şarj girişini kontrol edin: Sorunun şarj kablosundan veya adaptörden kaynaklanma olasılığını göz ardı ettiyseniz, telefonun kendisine bakma zamanı gelmiş demektir. Telefonun şarj bağlantı noktasına parlak bir ışık tutarak bakın. Telefonunuz şarj kablosunu taktığınız halde şarj almıyorsa eğer veya şarj alırken tutukluk yapıyorsa şarj soketinin içinde biriken toz, iplik, pamuk ya da benzer şeyler olabilir. Bu durumda yapılması gereken şey ise metal olmayan bir parça ile şarj soketinin içini yavaşça temizleyebilirsiniz. Bazen girişte yığın haline gelen toz parçacıkları nedeniyle şarj kabloları ile şarj girişleri arasında bağlantı kurulamayabilir. Telefonunuzun şarj bağlantı noktasındaki tozu temizlemek için metal olmayan bir parka ya da kürdan kullanabilirsiniz.

Bu aşama hakkında akılda tutulması gereken en önemli şeylerden biri, işleme başlamadan önce telefonunuzu kapatmaktır. Böylelikle elektrik akımı olmayacağı için kendinize daha güvenli bir çalışma ortamı hazırlamış olursunuz.

Telefon şarj soketi değişimi

Şarj soketininin oksitlenmesi

Şarj soketinin darbe sonucu çatlaması ya da kırılması

Ani elektrik akımından dolayı kısa devre oluşması

Şarj soketinin zorlanmadan dolayı iç kısma kaçması

Yukarıdaki sebeplerden ötürü telefonunuz şarj almıyor ise telefonunuzu mutlaka bir teknik servise götürüp kontrol ettirmeniz gerekmektedir. Duruma göre ise şarj soketi değişimi yapılmalıdır.

Akıllı telefonunuz şarj olmuyorsa, deneyebileceğiniz çözüm önerilerini listelediğimiz yazımızın sonuna geldik. Sorununuz çözülmediyse eğer donanımsal bir sorunla karşı karşıya olabilirsiniz. Bu yüzden teknik servis ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.