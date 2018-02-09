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Kule İnşaatı

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Kule İnşaatı oyununun "build city" ve "quick game" olarak 2 ayrı modu var. "quick game" seçerseniz, prefabrik katları üst üste dizerek tek bir kule inşa etmeniz gerekiyor. "build city" modunda ise küçük şehir inşa etmeniz gerekiyor. Bu modda şehirin üstten küçük haritası çıkacak ve boş yerlere kuleleri tek tek dikmeniz gerekecek. Oyunu klavye veya mouse ile oynayabilirsiniz. Klavyeden boşluk tuşuna basarak veya mouse'a tıklayarak prefabrik katları üst üste dizin. Katları aşağı düşürmemelisiniz.
Etiketler: Kule İnşaatı

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