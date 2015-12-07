Bildiğiniz çay bardaklarını ve bunlarla ilgili oyunları unutun. Çünkü bu çay bardağı çok farklı! Aklınızdan geçirdiğiniz nesneyi sizlere soru yönelterek buluyor. Elbette ki dümdüz tahmin etmesi beklenemez. Soru sorarak bu nesneyi bilen Akıllı Çay Bardağı, sizlere 20 soru yöneltiyor ve bununla beraber soruları yanıtlamanız için 6 farklı cevap seçeneği sunuyor. "Evet, Hayır, Bazen, Genellikle, Nadiren ve İlgisi yok" cevap seçeneklerinden bir tanesini seçerek soruları yanıtlıyorsunuz. Tüm soruları yanıtladıktan sonra Akıllı Çay Bardağı aklınızdaki nesneyi tahmin ediyor! Eğer tam olarak düzgün bir şekilde bunu tahmin edemediyse sizden bir şans daha istiyor. İşte o zamanda minik bir soru sorarak, farklı bir nesneyi karşınıza çıkartarak tekrar şansını deniyor. Eğer yine bilemezse oyunu baştan oynamanız gerekiyor. Bu arada düşündüğünüz nesnenin kolay bir nesne olmasını unutmayın, aksi taktirde ne kadar akıllı bir bardakta olsa onunda kelime dağarcığında sadece belirli kelimeler bulunuyor.