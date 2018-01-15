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    Neşeli Dondurmalar

    Dondurma Oyunları
    Neşeli Dondurmalar OYUNU BAŞLAT
    Neşeli Dondurmalar oyununu arkadaşınla birlikte oynayabilirsin. İlk oyuncu dondurmasını yönlendirmek için ok tuşlarını kullanacak. Diğer oyuncu ise "W,A,S,D" harfleri ile dondurmayı hareket ettirecek. Oyunun amacı canavarlara yakalanmadan tüm meyveleri toplamaktır. Buz kalıpları sayesinde canavarları dondurmalardan uzak tutabilirsin. Birinci oyuncu boşluk tuşu, ikinci oyuncu "F" harfi ile buz küpleri yapabilir. Aynı şekilde oluşturduğu buz küplerini yıkabilirsin...
    Etiketler: Neşeli Dondurmalar
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