Karanlıkta unutulan mahkumun bir gün kapısı açılır işte o zaman başlar herşey. Ona bir ses 'zamanı geldi' demektedir. Hayatta kalıp tekrar içeri girmemek için dışarıda savaşması gerekiyor. Böyle başlayan hikayede hayatta kalması için savaşması gereken gladyatöre yardım etmelisin.Gladyatör oyununda önce kendi gladyatörünüzü yaratıyorsunuz. Düelloları kazandıkça ödül olarak altın kazanıyorsun ve bu altınlarla silahlar,büyüler veya koruyucu giysiler alabilirsin. Ne kadar çok savaşırsanız o kadar çok para kazanırsınız ve o kadar güçlü olabilirsiniz. Özgürlük belkide çok yakında ama şimdi dövüş zamanı.