Tipsiz Ece oyununda güzellik basamaklarını tırmanacaksın. Güzellik bakımları ve kıyafet satın almak için önce Ece'ye bir iş bulman gerekiyor. İş çıkışında, alışveriş ve güzellik salonuna vakit ayırmalısın. Eve döndüğünde bilgisayar başına geçip Facebook arkadaşlarını çoğaltıp, günün tweetini atman gerekiyor. Böylece daha geniş bir çevreye sahip olup, sosyalleşeceksin. Çevresi genişledikçe partiler organize etmek Ece'nin daha iyi işler bulmasını sağlayacak. İyi bir işe başlamak daha az çalışıp, daha çok kazanmayı sağlayacak. Daha çok para ile Ece, kısa sürede istediği statüye ulaşabilir.