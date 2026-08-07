Online Araba Yarışı

🏆 Dünyanın dört bir yanındaki oyunculara meydan oku, yarışları kazan ve liderlik tablosunda zirveye yerleş! 🚗 Oyunda seni bekleyenler: — Eğlenceli drift mekanikleri — Birbirinden farklı ve özel araçlardan oluşan koleksiyon — Özel araçların yer aldığı süreli etkinlikler — Her gün tamamlayabileceğin görevler 👥 Arkadaşlarını da yarışa dahil et! Kendi lobini oluştur, arkadaşlarınla sohbet et ve pistlerde birlikte mücadele edin. İsterseniz aynı cihaz üzerinden iki kişi de oynayabilirsiniz. Hızını göster. Rakiplerini geç. Şampiyonluğa ulaş. 🔥 📱 Mobil Kontroller Aracı yönlendirmek ve kontrol etmek için ekrandaki butonları kullanın. 🖥️ Masaüstü Kontrolleri Oyuncu 1: Gaz / Fren — W / S Direksiyon — A / D El freni (Drift) — Boşluk Oyuncu 2 — Aynı cihazda iki kişilik mod: Gaz / Fren — ↑ / ↓ Direksiyon — ← / → El freni (Drift) — Right Shift ❗ Tüm kontroller oyun ayarları üzerinden değiştirilebilir.