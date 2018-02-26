"play game"e tıkladıktan sonra "regular"a tıklayarak standart bölüm tipinizi seçin ve oyuna başlayın. Bloklar oyununun amacı turuncu bloğu mavi blokla buluşturmak. Oyunu klavyenizin yön tuşlarıyla oynuyorsunuz. Turuncu bloğu herhangi bir yöne doğru hareket ettirince önüne engel blok çıkana kadar ilerlemeye başlar ve başka bloğa çarpıp durmadan yönünü değiştiremezsiniz. O yüzden gri engel bloklar oyunda sizi yönlendiren öğelerdir. Bu blokları kullanarak turuncu bloğunuzu mavi bloğa götürmelisiniz. Bloklar oyununda ne kadar kısa zamanda bölümü bitirirseniz o kadar iyi puan alırsınız ve bu zaman bilgisayarınıza kayıt olur.