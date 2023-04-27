Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA ŞEHİRLER ADANA ALADAĞ
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

ALADAĞ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ALADAĞ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
FEKE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOZAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
POZANTI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

ALADAĞ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
FEKE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOZAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
POZANTI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 12,018 | Katılım Oranı: %90.11
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %61.926,466 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %19.412,027 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %16.821,756 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.04109 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.4951 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.3334 oy
%100
Seçmen Sayısı: 12,762 | Katılım Oranı: %83.15
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %58.516,043 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %39.484,078 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2207 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 7,050 oy 0
Millet İttifakı
%0 3,301 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%49.16 5,165 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%17.94 1,885 oy 0
İyi Parti
%15.26 1,603 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%14.87 1,562 oy 0
BAĞIMSIZ
%3.93 413 oy 0
Saadet Partisi
%1.29 136 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.6 63 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.43 45 oy 0
Vatan Partisi
%0.42 44 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı