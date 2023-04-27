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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

KARAİSALI SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

KARAİSALI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
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CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
FEKE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOZAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
POZANTI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

KARAİSALI MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
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CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
FEKE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOZAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
POZANTI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 16,041 | Katılım Oranı: %90.63
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %69.789,871 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %15.132,140 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %13.671,934 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.98138 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.342 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1521 oy
%100
Seçmen Sayısı: 15,893 | Katılım Oranı: %84.25
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %64.978,531 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %33.844,443 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.2157 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 10,450 oy 0
Millet İttifakı
%0 3,529 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%56.46 7,985 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%17.43 2,465 oy 0
İyi Parti
%14.46 2,045 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%9.16 1,296 oy 0
BAĞIMSIZ
%2.92 413 oy 0
Saadet Partisi
%1.33 188 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.64 91 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.33 46 oy 0
Vatan Partisi
%0.18 25 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı