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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

BESNİ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

BESNİ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ÇELİKHAN
Açılan Sandık Oranı %0
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GERGER
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GÖLBAŞI
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KAHTA
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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SAMSAT
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SİNCİK
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TUT
Açılan Sandık Oranı %0
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BESNİ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
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HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ÇELİKHAN
Açılan Sandık Oranı %0
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GERGER
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
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KAHTA
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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SAMSAT
Açılan Sandık Oranı %0
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SİNCİK
Açılan Sandık Oranı %0
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TUT
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 50,927 | Katılım Oranı: %83.3
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %65.7226,925 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %22.789,333 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %5.162,115 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %5.042,065 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.99407 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.3122 oy
%100
Seçmen Sayısı: 49,830 | Katılım Oranı: %73.73
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %66.4123,930 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %23.28,360 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %10.393,743 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 26,209 oy 0
Millet İttifakı
%0 10,487 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%54.6 22,430 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%17.14 7,043 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%9.94 4,083 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%9.2 3,779 oy 0
İyi Parti
%7.21 2,962 oy 0
Saadet Partisi
%1.17 482 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.45 183 oy 0
Vatan Partisi
%0.29 121 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı