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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

KAHTA SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

KAHTA CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BESNİ
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇELİKHAN
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GERGER
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
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SAMSAT
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SİNCİK
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TUT
Açılan Sandık Oranı %0
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KAHTA MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BESNİ
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇELİKHAN
Açılan Sandık Oranı %0
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GERGER
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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SAMSAT
Açılan Sandık Oranı %0
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SİNCİK
Açılan Sandık Oranı %0
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TUT
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 74,961 | Katılım Oranı: %83.74
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %80.0348,945 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %10.66,481 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %6.914,228 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.19726 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %1.12683 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1594 oy
%100
Seçmen Sayısı: 68,284 | Katılım Oranı: %76.32
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %81.3141,933 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %16.018,255 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %2.691,385 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 44,271 oy 0
Millet İttifakı
%0 4,383 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%67.36 40,943 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%15.97 9,707 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%5.48 3,328 oy 0
Hür Dava Partisi
%3.79 2,301 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%2.95 1,793 oy 0
Saadet Partisi
%2.28 1,387 oy 0
İyi Parti
%1.98 1,203 oy 0
Vatan Partisi
%0.2 123 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı