ELMALI SEÇİM SONUÇLARI

|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|MUHARREM İNCE
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|SİNAN OĞAN
|
AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
AKSU
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
ALANYA
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
DEMRE
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
İBRADI
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KEMER
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
SERİK
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|PARTİLER
|GENEL TOPLAM
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|Memleket
|Yeşil Sol Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
AKSU
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
ALANYA
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
DEMRE
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
İBRADI
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KEMER
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
SERİK
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0