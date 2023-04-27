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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

KUMLUCA SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

KUMLUCA CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %0
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AKSU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ALANYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DEMRE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ELMALI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İBRADI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KEMER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SERİK
Açılan Sandık Oranı %0
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KUMLUCA MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %0
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AKSU
Açılan Sandık Oranı %0
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ALANYA
Açılan Sandık Oranı %0
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DEMRE
Açılan Sandık Oranı %0
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DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ELMALI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İBRADI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KEMER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %0
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MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
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SERİK
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 50,564 | Katılım Oranı: %89.8
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %48.8721,643 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %30.3113,423 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %17.257,641 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.911,287 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.53233 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1460 oy
%100
Seçmen Sayısı: 47,542 | Katılım Oranı: %71.64
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %52.6817,615 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %43.4314,523 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %3.891,302 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı