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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

ERDEK SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ERDEK CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ALTIEYLÜL
Açılan Sandık Oranı %0
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AYVALIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BALYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BANDIRMA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BİGADİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BURHANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DURSUNBEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖMEÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAVRAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İVRİNDİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARESİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KEPSUT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MANYAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MARMARA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SAVAŞTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SINDIRGI
Açılan Sandık Oranı %0
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SUSURLUK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

ERDEK MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ALTIEYLÜL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AYVALIK
Açılan Sandık Oranı %0
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BALYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BANDIRMA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BİGADİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BURHANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DURSUNBEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖMEÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAVRAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İVRİNDİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARESİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KEPSUT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MANYAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MARMARA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SAVAŞTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SINDIRGI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SUSURLUK
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 27,071 | Katılım Oranı: %89.27
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %58.6813,912 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %32.977,817 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %6.511,543 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.06251 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.48114 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.3173 oy
%100
Seçmen Sayısı: 28,107 | Katılım Oranı: %81.02
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %68.0515,265 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %29.716,664 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.25504 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı